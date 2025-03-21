Руководители Британии страдают серьёзным умственным недугом, не отдавая себе отчёт в том, что у них нет реальных козырей против России, которая может потопить этот остров одним ударом баллистической ракеты «Сармат».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии