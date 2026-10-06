«Люди сами виноваты»: в омском минприроды назвали причину выхода медведей в населенные пункты. На круглом столе в Омске представители регионального минприроды обсудили тему нашествия медведей.
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