ФСБ: авиаотрасль Украины испытывает острый дефицит в комплектующих из РФ

На Украине существует острая потребность в российских деталях для авиационной промышленности. В связи с этим предпринимаются попытки организовать их незаконное перемещение через границу из России, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
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