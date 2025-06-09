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ФСБ: авиаотрасль Украины испытывает острый дефицит в комплектующих из РФ

ФСБ: авиаотрасль Украины испытывает острый дефицит в комплектующих из РФ

На Украине существует острая потребность в российских деталях для авиационной промышленности. В связи с этим предпринимаются попытки организовать их незаконное перемещение через границу из России, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

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