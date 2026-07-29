Музей атомной бомбы в Нагасаки «переписал историю» и попал в международный скандал

В Нагасаки музей сменил термины «резня» и «агрессия», возмутив Китай.Музей атомной бомбы в Нагасаки, долгие годы считавшийся символом борьбы за мир и памяти о жертвах атомной бомбардировки, оказался в центре международного скандала.
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