Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 583 подписчика

Музей атомной бомбы в Нагасаки «переписал историю» и попал в международный скандал

Музей атомной бомбы в Нагасаки «переписал историю» и попал в международный скандал

В Нагасаки музей сменил термины «резня» и «агрессия», возмутив Китай.Музей атомной бомбы в Нагасаки, долгие годы считавшийся символом борьбы за мир и памяти о жертвах атомной бомбардировки, оказался в центре международного скандала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии