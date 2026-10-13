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Новости Тамбова

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Росгвардия Тамбовской области аннулировала 6 разрешений на оружие за неделю

Росгвардия Тамбовской области аннулировала 6 разрешений на оружие за неделю

В период с 5 по 12 октября подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тамбовской области проведено более 90 проверок обеспечения условий сохранности оружия его владельцами.

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