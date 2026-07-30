"У меня приказ расстрелять": Сырский покрывал изуверов в рядах ВСУ

Стоило снять Сырского с должности — и у пропагандистов из Texty.org.ua "открылись глаза". Оказывается, в любимом детище уже бывшего главнокомандующего — 225-м полку ВСУ — стреляют по своим, между штурмами держат боевиков в тюремных условиях, а за малейшую провинность бросают в "ямы" или привязывают к "дереву правды" и избивают.