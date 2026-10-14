Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско рассказал RT, что поддельные интернет-магазины часто привлекают покупателей большими скидками и ограниченными по времени акциями, чтобы похитить деньги и персональные данные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат ЕП Ваннач...
- Названа вероятная...
- Лавров: размещени...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым