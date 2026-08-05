Запад вновь пытается разыграть в Казахстане религиозную карту

Марат НУРГОЖАЕВ В преддверии выборов 23 августа в казахстанский Курултай прозападные силы начинают разыгрывать самую беспроигрышную карту, в свое время отыгравшую на Украине, пытаясь провести цветную революцию на почве религиозных столкновений.
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