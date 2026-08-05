БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 618 подписчиков

Запад вновь пытается разыграть в Казахстане религиозную карту

Запад вновь пытается разыграть в Казахстане религиозную карту

 Марат НУРГОЖАЕВ  В преддверии выборов 23 августа в казахстанский Курултай прозападные силы начинают разыгрывать самую беспроигрышную карту, в свое время отыгравшую на Украине, пытаясь провести цветную революцию на почве религиозных столкновений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии