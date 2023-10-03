Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 695 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • V K
    У каждой аварии есть фамилия, имя и отчество! » - говорил нарком железнодорожного транспорта Каганович. Поэтому у мен...Вероятная причина...
  • Silver Kont
    А не начать ли чистку сначала среди властей Крыма, допускающих подобные явления, и судей, тварей продажных, присуждаю...Крым: Бандеровско...
  • Кораблев Сергей
    Всё это порождено полной безнаказанностью. Знают, что отделаются смешным штрафом и поэтому открыто гадят. Идёт война!...Крым: Бандеровско...

Британцы сливают Украину вместе с американцами. А Китай заблокировал Киеву беспилотники

Британцы сливают Украину вместе с американцами. А Китай заблокировал Киеву беспилотники

Юрий Кот Сегодня мы с вами уже обсуждали процессы слива и кидка Украины Западом на примере публикаций в "Вашингтон Пост" и "Блумберг".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
Ни чего себе сливают!  Как бы не так! Как надоели пропагандоны. Но видать для подбадривания электората они нужны.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх