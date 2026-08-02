Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Тульские спасатели протестировали беспилотники

Тульские спасатели протестировали беспилотники

Использование беспилотников — одно из наиболее перспективных направлений в работе МЧС России. Эти компактные аппараты незаменимы при поиске пропавших, мониторинге паводков и обнаружении природных пожаров.

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