Тульские спасатели протестировали беспилотники

Использование беспилотников — одно из наиболее перспективных направлений в работе МЧС России. Эти компактные аппараты незаменимы при поиске пропавших, мониторинге паводков и обнаружении природных пожаров.
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