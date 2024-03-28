Собянин рассказал, как Москва привлекает талантливую молодежь в туротрасль

Участникам программы будут представлены знания о особенностях туристического бизнеса В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске приема заявок на участие в программе под названием «Твой старт в туризме».
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