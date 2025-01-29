Когда стричь ногти по лунному календарю в феврале 2025 года

Лунный календарь — верный помощник в заботе о красоте и здоровье ногтей. В феврале 2025 года Луна подскажет лучшие дни для ухода, чтобы маникюр стал не только эстетически привлекательным, но и укрепил ногтевые пластины.
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