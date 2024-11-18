Суд обязал Тилля Линдеманна выплатить 67 млн рублей за отмену концерта в Твери

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ решил взыскать более €635 400 (более 67,166 млн рублей) с лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна за отмененный концерт в Твери.
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