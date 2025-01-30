Участник свердловского «клуба олигархов» построит большой офисник за «Атриумом»

«Уральский горнопромышленный холдинг» бизнесмена Сергея Мазуркевича (участник СОСПП, негласно прозванного «клубом олигархов») построит в Екатеринбурге на месте парковки за «Атриум Палас Отелем» бизнес-центр.
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