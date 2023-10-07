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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Русский "Буревестник"

Русский "Буревестник"

 После  некоторых  важных  заявлений Верховного Главнокомандующего  на  форуме   "Валдай"   В.  Володин     написал    у  себя  в   телеграме следующее:  "Владимир Путин рассказал, что в Российской Федерации проведено успешное испытание «Буревестника» — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой и закончена работа над «Сарматом» — сверхтяжёлой ракетой.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Теперь надо отозвать отзыв о ратификации раз у нас  появилось такое мощное оружие. Тем более, чт о и  американцы договор не ратифицировали сами.
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1 д.
Н
Николай
&quot;...до самых печёнок наших заклятых партнёров, до всего их гнилого нутра. &quot;Буревестник&quot; - как раз такое название. Дело в том, что &quot;Буревестник&quot; можно перевести на наречие наиболее вероятного противника как Thunderbird...&quot; - ....... до всего их гнилого ЛИВЕРА .......; .......можно перевести на УБОГОЕ наречие наиболее вероятного противника.......&quot; А, вообще, &quot;Буревестник&quot; м.б. и без ГЧ. Просто упадёт на цель с маленьким зарядом ВВ, который разнесёт реактор и территория загажена! А уж если с ГЧ, то это получаются 2 ГЧ - сама ГЧ и реактор!!!
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1 д.

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