После некоторых важных заявлений Верховного Главнокомандующего на форуме "Валдай" В. Володин написал у себя в телеграме следующее: "Владимир Путин рассказал, что в Российской Федерации проведено успешное испытание «Буревестника» — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой и закончена работа над «Сарматом» — сверхтяжёлой ракетой.
Русский "Буревестник"
Комментарии
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Регина Толстоброва
Теперь надо отозвать отзыв о ратификации раз у нас появилось такое мощное оружие. Тем более, чт о и американцы договор не ратифицировали сами.
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Н
Николай
"...до самых печёнок наших заклятых партнёров, до всего их гнилого нутра. "Буревестник" - как раз такое название. Дело в том, что "Буревестник" можно перевести на наречие наиболее вероятного противника как Thunderbird..." - ....... до всего их гнилого ЛИВЕРА .......; .......можно перевести на УБОГОЕ наречие наиболее вероятного противника......." А, вообще, "Буревестник" м.б. и без ГЧ. Просто упадёт на цель с маленьким зарядом ВВ, который разнесёт реактор и территория загажена! А уж если с ГЧ, то это получаются 2 ГЧ - сама ГЧ и реактор!!!
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