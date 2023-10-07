Русский "Буревестник"

Теперь надо отозвать отзыв о ратификации раз у нас появилось такое мощное оружие. Тем более, чт о и американцы договор не ратифицировали сами.

Н

Николай

"...до самых печёнок наших заклятых партнёров, до всего их гнилого нутра. "Буревестник" - как раз такое название. Дело в том, что "Буревестник" можно перевести на наречие наиболее вероятного противника как Thunderbird..." - ....... до всего их гнилого ЛИВЕРА .......; .......можно перевести на УБОГОЕ наречие наиболее вероятного противника......." А, вообще, "Буревестник" м.б. и без ГЧ. Просто упадёт на цель с маленьким зарядом ВВ, который разнесёт реактор и территория загажена! А уж если с ГЧ, то это получаются 2 ГЧ - сама ГЧ и реактор!!!