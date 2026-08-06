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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Денвер» ведет активные переговоры по «сайн-энд-трейду» Уотсона с тремя командами

« Денвер » продолжает искать варианты на рынке и рассматривают возможность обмена Пейтона Уотсона . После объявления о подписании Лонни Уокера по однолетнему контракту на 3,3 миллиона долларов инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что «Наггетс» ведут активные переговоры с несколькими командами по поводу потенциальной сделки «сайн-энд-трейд» с участием 23-летнего форварда.

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