Преступники устроили вечеринку после совершения убийства и избавления от тел потерпевших, чтобы замести следы их нахождения на вилле, где была совершена расправа.
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