Shot: Тренеру Татьяне Тарасовой потребовалась помощь медиков из-за проблем с сердцем

У Татьяны Тарасовой обострились проблемы с сердцем.Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вызвала скорую помощь из-за ухудшения самочувствия на фоне проблем с сердцем, сообщает Shot.
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