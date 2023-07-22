Messari: Комиссионный доход Avalanche вырос на 150% во II-м квартале

Аналитики Messari выпустили очередной отчет по криптовалютам за II-й квартал. Компания обращает особое внимание на ончейн-анализ Avalanche, чьи комиссионные сборы составили $4,55 млн за отчетный период или 150,3% по сравнению с I-м кварталом.