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Messari: Комиссионный доход Avalanche вырос на 150% во II-м квартале

Аналитики Messari выпустили очередной отчет по криптовалютам за II-й квартал. Компания обращает особое внимание на ончейн-анализ Avalanche, чьи комиссионные сборы составили $4,55 млн за отчетный период или 150,3% по сравнению с I-м кварталом.

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