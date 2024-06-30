МИД КНДР обвинил США, Японию и Южную Корею в создании азиатской версии НАТО

Министерство иностранных дел КНДР обвинил США, Южною Корею и Японию в создании азиатского НАТО. Соответствующее заявление северокорейского внешнеполитического ведомства приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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