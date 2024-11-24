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Американский сенатор пригрозил союзникам введением санкций при аресте Нетаньяху

Сенатор конгресса США Линдси Грэм* пригрозил союзникам Вашингтона ввести против них санкции, если они попытаются арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в соответствии с ордером Международного уголовного суда (МУС).

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Комментарии
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Eduard
Закон есть Закон! Иди со своим Нетанояху самзнаешь куда.Это ода банда США и Израиль!
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16 час.

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