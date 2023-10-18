Таблички и сигнальная лента: мэрия Краснодара отреагировала на статью «Живой Кубани» о разрухе в летнем театре

Таблички и сигнальная лента: мэрия Краснодара отреагировала на статью «Живой Кубани» о разрухе в летнем театреВ 2021 году «Живая Кубань» обратила внимание городской власти на то, что в краснодарском Городском саду (бывший парк им.
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