Сергунина: Программу к 83-й годовщине битвы за Москву подготовили в кинопарке «Москино»

Масштабную программу, посвященную битве за Москву, представят в кинопарке «Москино» в декабре. Гостей ждут исторические реконструкции, иммерсивные представления и тематические мастер-классы, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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