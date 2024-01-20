Артиллеристы ВС РФ уничтожили американскую БМП Bradley на донецком направлении

Артиллеристы 1-го армейского корпуса Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin на донецком направлении.
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