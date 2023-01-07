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Пентагон: ВСУ смогут по телефону получить инструкции по ремонту техники

Пентагон: ВСУ смогут по телефону получить инструкции по ремонту техники

Украинским военным не придется отправлять за рубеж технику, нуждающуюся в ремонте. Достаточно будет позвонить западным специалистам и получить пошаговую инструкцию по устранению поломки, сообщила заместитель помощника главы Пентагона Лаура Купер.

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