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Конфликт с США толкает Канаду в объятия Европы

Конфликт с США толкает Канаду в объятия Европы

США и Канада оказались в условиях самого напряженного конфликта со времен войны 1812 года. Заключение торговой сделки между Вашингтоном и Оттавой сорвалось в последний момент — из-за попыток администрации Дональда Трампа выбить еще больше уступок со стороны канадцев.

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