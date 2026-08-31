Конфликт с США толкает Канаду в объятия Европы

США и Канада оказались в условиях самого напряженного конфликта со времен войны 1812 года. Заключение торговой сделки между Вашингтоном и Оттавой сорвалось в последний момент — из-за попыток администрации Дональда Трампа выбить еще больше уступок со стороны канадцев.