Куликовская битва: что не так с летописями, описывающими сражение?

Загадки Куликова поля до сих пор не разгаданы историками, не смотря на то, что ход сражений расписан в школьных и ВУЗовских учебниках, в исторических монографиях по военному искусству и в статьях наших современников.
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