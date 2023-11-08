Патрушев заявил о попытках Украины атаковать различные АЭС в России

Как отметил в ходе встречи с коллегами по СНГ секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, на фоне провалов на поле боя киевский режим все чаще применяет террористические методы против Москвы: покушения и убийства граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру.