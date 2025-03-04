Иванова-Швец: неофициальная работа грозит лишением достойной пенсии

Человек может лишиться пенсии по достижении установленного срока, если работает неофициально, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на сообщение доцента Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.
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