Иванова-Швец: неофициальная работа грозит лишением достойной пенсии

Человек может лишиться пенсии по достижении установленного срока, если работает неофициально, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на сообщение доцента Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.