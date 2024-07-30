Салат может быть полезен при ожогах крапивы так же, как и щавель

Натирание листом салата места ожога крапивы для облегчения сопутствующего дискомфорта может быть столь же эффективным, как и использование старинного народного средства из щавелевого листа, показывают результаты небольшого сравнительного исследования, опубликованного в научном журнале Emergency Medicine Journal.
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