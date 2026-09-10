Азиатские биржи завершили торги разнонаправленно

Крупнейшими биржами азиатского региона по обороту являются Shanghai Stock Exchange (7,4 трлн долларов), Japan Exchange Group (6 трлн долларов) и Shenzhen Stock Exchange (5,4 трлн долларов).
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