Исполины снова в деле и снова шагают по России. Есть причина...

Олег Самойлов

Примеры по Китаю надо? А то ведь Китай некоторые товарищи любят ставить в пример, как там промышленность подросла и прочая прочая прочая, а то, что в год стреляют в Китае за всякие коррупционные преступления ДЕСЯТКАМИ ТЫСЯЧ, но эти преступления как-то НЕ убывают! И при социализме у нас за финансовые преступления, бытовые или преднамеренные убийства, за групповые изнасилования, грабежи, кражи в особо крупных размерах стреляли сотнями и тысячами, но эти преступления НЕ прекращались! И народ как-то не особо задумывался над тем, шлепнут меня иль пожалеют, если я грохну секретаря обкома иль пару своих собутыльников, которые , как показалось, выпили БОЛЬШЕ, чем они! Так как тогда быть? Продолжать стрелять? А КОГО это будет пугать? Насчет врагов? Вот при Сталине стреляли достаточно много "врагов", иной раз В ДЕНЬ ТЫСЯЧАМИ, но врагов НЕ убывало! И начало войны показало, что народ не особо рьяно выступил в защиту самого передового и самого любимого строя! Иным объяснить тот факт, что ВСЕГО за ДВА месяца РККА превратилась из КАДРОВОЙ в армию рекрутов, которые и винтовкой-то владеть не знали как! Ведь в первые три месяца в плену оказалось огромное количество мужиков, которые прошли подготовку, имели в руках оружие, боеприпасы и БОЕВУЮ технику! РККА в первые НЕДЕЛИ потеряла БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ танков, примерно столько же самолетов, которые превосходили по всем показателям технику противника! ПОЧЕМУ? А потому, что стреляли! ВСЕХ направо и налево! Правда, некоторые товарищи с пеной у ануса доказывают, что стреляли ТОЛЬКО уголовников и то за уж особо опасные преступления! А другие в этот же момент верещат, что в СССР преступности практически НЕ было! Так что...