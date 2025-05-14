Не состыковка фактов: что не сходится в главной версии гибели девушки, которую нашли висящей на заборе Ольга БезродняяНедавний случай с гибелью 18-летней Надежды в Перми всколыхнул общественность и стал предметом активных обсуждений в российских СМИ.