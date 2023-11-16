Праздник веселья.

Осенние каникулы - первые каникулы в учебном году. Это самое любимое время для детей и подростков. У ребят значительно увеличивается свободное время, которое можно и нужно использовать, чтобы развивать творческий потенциал, совершенствовать личностные возможности, воплощать индивидуальные интересы в значимых сферах деятельности и, конечно же, отдых .
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