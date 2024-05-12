Борьба с масштабными таежными пожарами идет в Хабаровском крае

В Хабаровском крае уже несколько недель подряд ведется борьба с масштабными лесными пожарами. Специализированным отрядам федеральной и хабаровской авиационной лесной охраны удалось значительно сократить площадь горения благодаря активным действиям по тушению.
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