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Борьба с масштабными таежными пожарами идет в Хабаровском крае

Борьба с масштабными таежными пожарами идет в Хабаровском крае

В Хабаровском крае уже несколько недель подряд ведется борьба с масштабными лесными пожарами. Специализированным отрядам федеральной и хабаровской авиационной лесной охраны удалось значительно сократить площадь горения благодаря активным действиям по тушению.

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