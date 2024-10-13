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Совет по дому

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Вкуснятина в духовке без лишних ингредиентов. Рецепт сочных и вкусных котлет

Вкуснятина в духовке без лишних ингредиентов. Рецепт сочных и вкусных котлет

Котлеты — это одно из самых популярных и любимых блюд во многих кухнях мира. Они представляют собой небольшие лепёшки из мясного, рыбного или овощного фарша, которые обжариваются на сковороде до золотистой корочки.

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