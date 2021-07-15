Ялтинцам, пострадавшим от наводнения, продолжают оказывать адресную помощь

Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, депутат Государственного Совета Республики Крым Алексей Черняк, депутаты Ялтинского горсовета Жанна Кислица и Геннадий Васьковский, президент благотворительного фонда «Добро Побеждает!» Наталья Комкова вручили 17-и ялтинским семьям, которые остались без крыши над головой, обувь от компании «ZENDEN», а тем, кто подавал заявки в службу 112, продуктовые наборы и бутилированную воду Алексей Черняк передал от депутатов Госсовета Крыма двум многодетным семьям Алисы Репитовой и Елены Зибиревой, проживающим на улице Музейная, бытовую технику, игрушки и канцелярские принадлежности Читайте полную новость на Crimea-news.