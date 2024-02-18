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«Денежки не пахнут»: Путин напомнил, кто платит Киеву за транзит российского газа

«Денежки не пахнут»: Путин напомнил, кто платит Киеву за транзит российского газа

«Газпром» платит Украине деньги за транзит российского газа. Об этом напомнил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы ведущего телеканала «Россия 1» Павла Зарубина, ролик опубликован в Telegram.

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