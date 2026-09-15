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Крупные колонии на Луне могут столкнуться с нехваткой воды

Крупные колонии на Луне могут столкнуться с нехваткой воды

Будущие города на Луне могут столкнуться не столько с нехваткой энергии, сколько с дефицитом воды. К такому выводу пришли астрофизики Мартин Элвис из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и Джонатан Макдауэлл из Гарварда и Даремского университета.

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