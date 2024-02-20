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62ИНФО | Новости Рязани

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На Рязанщине ищут родню пропавшего без вести в Великую Отечественную солдата

На Рязанщине ищут родню пропавшего без вести в Великую Отечественную солдата

Рядовой Павел Михайлович Кузнецов - уроженец деревни Ерденево Касимовского района. Ушел на фронт на следующий день после начала Великой Отечественной войны - 23 июня 1941 года Последняя известная о нем информация относится к декабрю 1941-го.

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