Трейлер с подробностями раннего доступа гоночного симулятора Assetto Corsa EVO Под...

Трейлер с подробностями раннего доступа гоночного симулятора Assetto Corsa EVOПодробности о предстоящем старте раннего доступа к гоночному симулятору Assetto Corsa EVO, запланированному на 16 января 2025 года, были представлены компанией Kunos Simulazioni.
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