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«Мы зависимы! — в Германии призвали к диалогу с Россией и прекращению помощи Украине

«Мы зависимы! — в Германии призвали к диалогу с Россией и прекращению помощи Украине

В Европе усиливается раскол по поводу дальнейшего внешнеполитического курса и отношений с Россией. Так, в немецком Бундестаге призвали официальный Берлин поставить себя на место Москвы в конфликте с Украиной, а также начать диалог с нашей страной.

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