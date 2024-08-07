В Европе усиливается раскол по поводу дальнейшего внешнеполитического курса и отношений с Россией. Так, в немецком Бундестаге призвали официальный Берлин поставить себя на место Москвы в конфликте с Украиной, а также начать диалог с нашей страной.
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