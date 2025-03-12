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Закон, порядок, государство

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В Хабаровске прошла первая планирующая конференция по подготовке международного учения «Индра-2025»

В Хабаровске прошла первая планирующая конференция по подготовке международного учения «Индра-2025»

В ходе заседания стороны обсудили основные вопросы организации и планирования, сроки и районы проведения розыгрыша эпизодов учения, а также состав сил и средств, привлекаемых к нему.

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