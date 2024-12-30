"Приехал срубить баблишко на корпоративах": Меладзе молча вернулся в Россию, но русские ему не рады

Владимир Чуприянов

Простите уважаемые !! Но это не Меладзе !! Это ХОХЛадзе!! А такого в России матушке не знают ! И пора бы проверить этого ХОХЛадзе на вшивость . А то может и привезти всякую заразу на нашу родную землю Русскую !!