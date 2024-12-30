Царьград ФОТО: © KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/ GLOBALLOOKPRESS Валерий Меладзе молча вернулся в Россию перед Новым годом.
"Приехал срубить баблишко на корпоративах": Меладзе молча вернулся в Россию, но русские ему не рады
Комментарии
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Владимир Чуприянов
Простите уважаемые !! Но это не Меладзе !! Это ХОХЛадзе!! А такого в России матушке не знают ! И пора бы проверить этого ХОХЛадзе на вшивость . А то может и привезти всякую заразу на нашу родную землю Русскую !!
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1 час.
Юрий Золотарев
Пашшол НАХН!! Пускай орёт "херроямславу" на любезной ему УРкаине!! Тупое ЧМО!!
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1 час.
степан дунов
До сих пор сказывается в России наследие 90х и расплодившихся дерьмократов сидящих на хлебных местах. В первую очередь надо внутри России искоренить эту заразу. Удивляет то что ВВП ДО СИХ ПОР НЕ ОЗАДАЧИЛСЯ ЭТИМ.
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26 мин.
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