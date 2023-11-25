Мощный мини-ПК с Core i9, дискретной графикой, четырьмя портами для SSD и четырьмя вентиляторами – дешево. В Китае представлен Minisforum NAG6

Мини-ПК Minisforum NAG6 вышел на рынок Китая. Эта модель не является новинкой, так как дебют в Японии состоялся еще год назад, но показательна разница в цене: если цена в Японии превосходит отметку в 1000 долларов, то в Китае компьютер почти вдвое дешевле – 648 долларов.
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