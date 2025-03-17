Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует Российскую Федерацию своим заявлением об отправке западных военных на Украину, написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X (бывшая Twitter).
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