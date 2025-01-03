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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Один из самых продаваемых SUV в мире получит совершенно новый дизайн. Изображения

Работы над новым поколением кроссовера Toyota RAV4 продолжаются. Один из самых популярных SUV на планете, уступающий согласно исследованию «Focus2Move» только Tesla Model Y (925 тысяч 332 против 973 тысячи 463 продажи за 2024 год), сменит генерацию уже в течение этого года.

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