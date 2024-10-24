Насмерть избивший писательницу в Москве мужчина находился в России нелегально

Убийца с хулиганскими наклонностями оказался нелегаломСогласно информации, предоставленной правоохранительными органами, гражданин Киргизии, который нанёс несовместимые с жизнью увечья 78-летней Раисе Кирсановой в Москве, пребывал на территории России нелегально.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии