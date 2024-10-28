В США заключат еще один контракт на производство B-21

ВВС США планируют заключить контракт на производство B-21 до конца года Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют заключить с компанией Northrop Grumman еще один контракт на первоначальное производство стратегических бомбардировщиков B-21 Raider к концу 2024 года.
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