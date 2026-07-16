«Народный рок» в Тверской области: большой музыкальный фестиваль под открытым небом

С 18 по 19 июля деревня Захеево (Калининский муниципальный округ) Тверской области превратится в центр притяжения для всех любителей качественной музыки и активного отдыха — информирует ТВЕРСКОЙ РЕГИОН — МОТО МИР.
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